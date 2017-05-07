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SK Gaming выиграла турнир в Сиднее и заработала 100 тысяч долларов

SK Gaming выиграла турнир в Сиднее и заработала 100 тысяч долларов
Eurosport

13 ч. назад

Бразильцы утратили былую мощь в футболе, но теперь всех пугают в виртуальной реальности.

SK Gaming стала победителем прошедшего в Австралии турнире IEM Sydney 2017 по Counter-Strike.

В финале до трех побед бразильцы обыграли европейскую команду FaZe Clan – 16:12 на карте Train, 16:7 на Cache 16:7 и 16:11 на Overpass. FaZe Clan оказались сильнее только на Inferno – 16:13.

  • Призовой фонд IEM Sydney 2017 составлял 200 тысяч долларов. Победители получили 100 тысяч долларов.

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