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Фифер GoodMax подписал соглашение с ЦСКА

Фифер GoodMax подписал соглашение с ЦСКА
Eurosport

9 ч. назад

У армейцев сильное пополнение.

«Популярный видеоблогер, фифер и болельщик ЦСКА GoodMax теперь будет сотрудничать с клубом», – говорится в сообщении на странице армейцев во «ВКонтакте».

«Рад, что стал частью большой дружной семьи. Честно говоря, очень хотелось бы познакомиться со всеми футболистами, записать с ними какие-нибудь челленджи. Больше всего хочется пенальти-челлендж с Игорем Акинфеевым» – сказал GoodMax.

  • Канал блогера в YouTube насчитывает более 400 тысяч подписчиков.

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