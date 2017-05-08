«Пусть RAMZES666 играет сейвовее». Сергей Дружко – об игре Virtus.pro на Dota 2 The Kiev Major

В третьем выпуске популярного YouTube-блога Druzhko Show Сергей Дружко прокомментировал киевский мэйджор по доте.

«Киберспорт стремительно набирает свою популярность. Турниры по онлайн-играм собирают в своих стенах больше школьников, чем школы. Так, на прошлой неделе в Киеве прошел мэйджор по Dota 2. Ламеры узнали в этом названии только 2. Но те, кто хоть раз пикал гирокоптера, поняли о чем я. Так кто и для чего играет в доту?

Благодаря знаниям, полученным мной эмпирическим методом, я узнал, что многие игроки в доту так хорошо зарабатывают, что могут позволить себе целый большой дом, просто гамая. Узнав о таких гонорарах, я осознал, что занимаюсь не тем и решил, что этот выпуск моего шоу последний. Всего доброго», – сказал Дружко.

После короткой паузы Дружко возобновил монолог:

«Но, углубившись в новые вкладки, я выяснил, что дота – это командная игра, и мои планы, связанные с ней, разрушились. Как вы понимаете, я не готов делить славу еще с кем-то. Да и к тому же в нашей стране еще нет команды, достойной моего уровня. Но тем не менее я хочу поздравить команду Virtus.pro со вторым местом на мэйджоре. В следующий раз выбирайте более лайтовый пик, контрите саппортов противоположной команды и пусть RAMZES играет сейвовее», – заключил Дружко.

Virtus.pro заняли второе место на киевском мэйджоре, проиграв в финале OG.

Сергей Дружко – ведущий Druzhko Show, которое выходит на одноименном канале в YouTube.

На канал подписано 1,7 миллиона человек.

Первый выпуск шоу посмотрело 9,7 миллиона человек, второй – 6,9 миллиона.

Третий выпуск собрал 3,3 миллиона просмотров за 17 часов.

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