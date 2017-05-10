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Emirates Airlines будет показывать хайлайты турниров ESL на борту самолетов

Emirates Airlines будет показывать хайлайты турниров ESL на борту самолетов
Eurosport

7 ч. назад

Киберспорт взял новую высоту.

ESL, входящая в число из ведущих киберспортивных лиг Европы, объявила о начале сотрудничества с авиакомпанией Emirates Airlines. С марта 2017 года по июнь 2018 года пассажирам, пользующимся услугами Emirates, будут доступны хайлайты ярчайших моментов соревнований лиги.

«ESL постоянно стремится расширить доступность просмотров киберспортивных соревнований, и мы счастливы начать совместную работу с Emirates. Уверен, игроки и болельщики с удовольствием будут смотреть хайлаты ESL во время путешествий по авиалиниям Emirates» – заявил вице-президент лиги Торстен Хоукс.

  • Emirates Airlines – одна из крупнейших мировых авиакомпаний, спонсор «Формулы-1», футбольных клубов «Реал», «Арсенал», «ПСЖ» и «Милан».

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(фото: твиттерESL)

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