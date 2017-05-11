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Квалификация турнира по Dota 2 отложена из-за школьных экзаменов у игрока
Очень веская причина.
«Матч IG на квалификации The Summit 7 перенесен на завтра. Сегодня Xss сдает выпускные экзамены», – сообщается в твиттере Invictus Gaming.
- Финальная часть турнира The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня 2017 года в Лос-Анджелесе.
- Европейская квалификация турнира началась 7 мая.
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