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Квалификация турнира по Dota 2 отложена из-за школьных экзаменов у игрока

Квалификация турнира по Dota 2 отложена из-за школьных экзаменов у игрока
Eurosport

4 ч. назад

Очень веская причина.

«Матч IG на квалификации The Summit 7 перенесен на завтра. Сегодня Xss сдает выпускные экзамены», – сообщается в твиттере Invictus Gaming.

  • Финальная часть турнира The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня 2017 года в Лос-Анджелесе.
  • Европейская квалификация турнира началась 7 мая.

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