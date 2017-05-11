Блэкстар. Суперзвезда доты, который к 18 годам пережил смерть отца и излечился от рака

Студенческий город Марбург с населением в 70 тысяч человек в центральной части Германии знаменит примерно ничем. Там базируется первый немецкий протестанский университет. Уже 112 лет там играет одноименная футбольная команда, застрявшая в подвальных дивизионах Германии. А еще там родился Доминик Райтмайер, самый крутой немецкий дотер в истории.

Доминик рос обычным ребенком: слушал музыку, играл в футбол, фрисби, бадминтон, не спал до 4 часов утра с братом. В шесть лет отец показал ему видеоигры, и у Доминика появилось еще одно увлечение.

Было темно. Часы показывали 4 часа. Братья Ритмайеры маялись дурью на диванах. Мимо их комнаты прошел отец. Он вышел на балкон и вдруг упал. Доминик позвал брата, ребята побежали к папе. Отец лежал на полу. Братья позвонили в скорую, которая увезла папу в больницу, где чуть позже диагностировали три разных типа рака. Выжить с таким букетом заболеваний практически невозможно – все это понимали. Отцу оставалось совсем немного. Все, что могли предложить врачи – позволить главе семьи прожить еще около года.

Перед смертью папы Доминик пообещал ему стать лучшим киберспортсменом в мире. Отца умер, когда Доминику не было еще 18 лет.

Спустя полгода после трагедии у Black^ появились непонятные проблемы со здоровьем: «У меня будто был бесконечный грипп и очень продолжительная простуда одновременно. Мне было постоянно не по себе. Я не знал, что со мной».

После обследования врач сказал, что у Доминика редкий тип рака – неходжкинская лимфома. Это злокачественная опухоль. У Райтмайера она была уже не на ранней стадии, поэтому единственным способом лечения была пересадка костного мозга. Требовался донор. Врач дал Доминику год, чтобы найти потенциального донора – потом могло быть слишком поздно.

Black^ всегда был очень близок с братом: он не хранил от него никаких тайн. Но о заболевании он не говорил ни ему, ни матери: Доминик хотел уберечь семью от еще одного потрясения. Он боялся, что семья не вынесет очередного горя спустя всего полгода после смерти отца, и держал диагноз в секрете.

«Я не знал, найду ли донора в срок. Поэтому проживал каждый день по максимуму и пытался получить от жизни все что мог. День за днем. Когда я нашел донора, я был неописуемо рад. Это был первый раз, когда я шел в больницу счастливым», – делился эмоциями от подарка судьбы Доминик.

Спустя некоторое время после операции Black^ почувствовал перезагрузку организма. Он бегал быстрее, поднимал большие тяжести в зале, чем раньше, участвовал в марафонах. «Мое тело получило апгрейд. Я дико хотел преодолеть мои собственные лимиты. Внутри будто рушился барьер», – не мог нарадоваться рестарту жизни Райтмайер.

После операции Black^ покинул Германию и устроил обзорную экскурсию по миру. Он первый профессиональный игрок в Dota 2, который играл в командах всех регионов: Европа, Америка, Китай и Юго-Восточная Азия. Некоторое время он жил в Китае, сейчас играет за Team Faceless из Сингапура. Он не учил ни китайского, ни малайского, поэтому все азиатские команды, в которых он играл, подстраивались и разговаривали на английском.

«У того, что я покинул Германию, есть и отрицательные стороны. Но в Китае и Малайзии я набрался жизненным опытом, и никто никогда не вытащит его из меня. Я расту. Я стал очень независимым», – хвастается жизнью после операции Black^.

До прихода в Team Faceless киберспортсмен не задерживался на одном месте: он постоянно менял команды, в среднем проводя в каждой из них менее полугода. Но в Team Faceless он, видимо, надолго: пополнив состав «безликих» в начале сентября, он отыграл с ними Бостонский мэйджор (9–16-е место), Dota Pit League Season 5 (3-е место) и Киевский мэйджор (5–8-е место). Он третий киберспортсмен Германии по призовым после KuroKy и FATA.

К 23 годам Black^ уже тренировал: он вел корейских парней из MVP HOT6ix к победе на пятом The International. Парень хочет связать жизнь с киберспортом после завершения карьеры: «Надеюсь, я буду работать где-то недалеко от сцены. Я обожаю находиться во всем этом. Возможно, я буду спонсором, менеджером состава или тренером команды. Пока не знаю».

Сложное детство Доминика – дико мотивирующая история: после болезни он старается прожить каждый день так, будто осталось совсем немного. Он не знает, что такое сдаться, и вскинуть белый флаг для него – самый страшный грех. «Худшее, что может сделать человек, столкнувшись с проблемой, – откинуться назад и ничего не делать», – считает Black^. Он победил все трудности. Где-то там отец гордится сыном – он сдержал слово, которое дал папе перед смертью.

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