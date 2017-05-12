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Московский фотограф воссоздал на движке GTA V «Терминатор 2»
Михаил Крамер покадрово воспроизвел фильм, включая диалоги.
Для озвучки автор использовал русскоязычную дорожку.
Фотограф взял за основу «Терминатор 2», поскольку этот фильм был популярен среди авторов модификаций для Grand Theft Auto: San Andreas.
«Еще со времен GTA: SA многие пародировали «Терминатор 2», кто как мог. Когда вышла GTA V, я подумал, что люди быстро спохватятся и сделают на этом движке то же самое, но этого не произошло. По профессии я фотограф: мне стало интересно, и я решил, почему бы не пробовать самому», – сказал Крамер, которого цитирует DTF.
- Работа над картиной заняла около полутора лет.
- Летом Крамер планирует выпустить еще одну картину на движке GTA V, посвященную Crysis.
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