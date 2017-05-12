Московский фотограф воссоздал на движке GTA V «Терминатор 2»

Для озвучки автор использовал русскоязычную дорожку.

Фотограф взял за основу «Терминатор 2», поскольку этот фильм был популярен среди авторов модификаций для Grand Theft Auto: San Andreas.

«Еще со времен GTA: SA многие пародировали «Терминатор 2», кто как мог. Когда вышла GTA V, я подумал, что люди быстро спохватятся и сделают на этом движке то же самое, но этого не произошло. По профессии я фотограф: мне стало интересно, и я решил, почему бы не пробовать самому», – сказал Крамер, которого цитирует DTF.

Работа над картиной заняла около полутора лет.

Летом Крамер планирует выпустить еще одну картину на движке GTA V, посвященную Crysis.

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