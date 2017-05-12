Квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди стал лицом Madden NFL 18

Компания EA Sports анонсировала дату выхода новой серии симулятора – 25 августа – и презентовала ее лицо. Им стал Брэди, которому в августе стукнет 40 лет – это самый возрастной футболист, который появился на обложке.

«Полагаю, в этом проклятии что-то есть. Надеюсь, что смогу снять его. Это было бы очень круто», – прокомментировал Брэди.

Проклятие Madden появилось в 1999 году, когда задний бегущий «Сан-Франциско» Гаррисон Хёрст, ставший лицом игры, сломал ногу в плей-офф. После этого футболист, появившийся на обложке игры, неизменно проваливал сезон.

Партнер Брэйди по «Нью-Ингленду» Роб Гронковски стал лицом Madden NFL 2017 и затем из-за травмы провел в регулярном чемпионате лишь 8 матчей из 16, не сыграв в плей-офф.

«Пэтриотс» выиграли Супербоул в минувшем сезоне в пятый раз в клубной истории.

Все победы клуб одержал с Томом Брэди.

Том – единственный квотербек с пятью титулами.

Кроме него, пять раз Супербоул брал защитник Чарльз Хэйли.

Будь в контакте со спортом

Блэкстар. Суперзвезда доты, который к 18 годам пережил смерть отца и излечился от рака