Eurosport

Квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди стал лицом Madden NFL 18

Брэди стал лицом Madden NFL 18
Eurosport

60 мин. назад

Самый старый мужчина на обложке за всю историю игры.

Компания EA Sports анонсировала дату выхода новой серии симулятора – 25 августа – и презентовала ее лицо. Им стал Брэди, которому в августе стукнет 40 лет – это самый возрастной футболист, который появился на обложке.

«Полагаю, в этом проклятии что-то есть. Надеюсь, что смогу снять его. Это было бы очень круто», – прокомментировал Брэди.

Проклятие Madden появилось в 1999 году, когда задний бегущий «Сан-Франциско» Гаррисон Хёрст, ставший лицом игры, сломал ногу в плей-офф. После этого футболист, появившийся на обложке игры, неизменно проваливал сезон.

Партнер Брэйди по «Нью-Ингленду» Роб Гронковски стал лицом Madden NFL 2017 и затем из-за травмы провел в регулярном чемпионате лишь 8 матчей из 16, не сыграв в плей-офф.

  • «Пэтриотс» выиграли Супербоул в минувшем сезоне в пятый раз в клубной истории.
  • Все победы клуб одержал с Томом Брэди.
  • Том – единственный квотербек с пятью титулами.
  • Кроме него, пять раз Супербоул брал защитник Чарльз Хэйли.

Будь в контакте со спортом

Блэкстар. Суперзвезда доты, который к 18 годам пережил смерть отца и излечился от рака

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг

00:15
Популярные видео
Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»
1 193 просмотров24 ч
Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко
6 082 просмотровВчера в 12:00
А еще вам может понравиться