Eurosport
Virtus.pro может создать команду по Quake
Генменеджер команды Роман Дворянкин рассказал об отношении к игре, которая может стать новой киберспортивной дисциплиной.
«На какие новые дисциплины обращает внимание Virtus.pro? Мы очень внимательно смотрим на Quake, плотно контактируем с издателем.
Думаю, летом сможем сделать некоторые объявления», – цитирует Дворянкина Сybersport.ru.
- Новая игра Quake Champions находится в стадии открытого тестирования.
- Разработчики игры заявили, что намерены сделать Quake полноценной киберспортивной дисциплиной.
- Virtus.pro имеет составы по Dota 2, Counter-Strike, League of Legends и Hearthstone.
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