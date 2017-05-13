Eurosport

Virtus.pro может создать команду по Quake

Virtus.pro может создать команду по Quake
Eurosport

1 час назад

Генменеджер команды Роман Дворянкин рассказал об отношении к игре, которая может стать новой киберспортивной дисциплиной.

«На какие новые дисциплины обращает внимание Virtus.pro? Мы очень внимательно смотрим на Quake, плотно контактируем с издателем.

Думаю, летом сможем сделать некоторые объявления», – цитирует Дворянкина Сybersport.ru.

  • Новая игра Quake Champions находится в стадии открытого тестирования.
  • Разработчики игры заявили, что намерены сделать Quake полноценной киберспортивной дисциплиной.
  • Virtus.pro имеет составы по Dota 2, Counter-Strike, League of Legends и Hearthstone.

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