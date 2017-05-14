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«Тоттенхэм» будет проводить турниры по киберспорту на новом стадионе
Прибыльное дело.
«Тоттенхэм» планирует использовать будущий стадион для многих нефутбольных мероприятий, включая многочисленные соревнования по киберспорту.
В клубе рассчитывают, что каждый турнир по видеоиграм будет приносит «шпорам» по 3,5 млн евро, передает Daily Mail.
- Новый стадион будет открыт перед сезоном-2019/20. Арена будет рассчитана на 60 тысяч болельщиков.
- В сезоне-2017/18 «Тоттенхэм» будет выступать на «Уэмбли».
- Ранее «Тоттенхэм» подписал 10-летний контракт с НФЛ, согласно которому на новой аренде «шпор» будут проходить матчи по американскому футболу.
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