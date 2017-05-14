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«Тоттенхэм» будет проводить турниры по киберспорту на новом стадионе

«Тоттенхэм» будет проводить турниры по киберспорту на новом стадионе
Eurosport

58 мин. назад

Прибыльное дело.

«Тоттенхэм» планирует использовать будущий стадион для многих нефутбольных мероприятий, включая многочисленные соревнования по киберспорту.

В клубе рассчитывают, что каждый турнир по видеоиграм будет приносит «шпорам» по 3,5 млн евро, передает Daily Mail.

  • Новый стадион будет открыт перед сезоном-2019/20. Арена будет рассчитана на 60 тысяч болельщиков.
  • В сезоне-2017/18 «Тоттенхэм» будет выступать на «Уэмбли».
  • Ранее «Тоттенхэм» подписал 10-летний контракт с НФЛ, согласно которому на новой аренде «шпор» будут проходить матчи по американскому футболу.

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