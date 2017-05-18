Eurosport
XBOCT исключен из заявки «Анжи», его место занял Sedoy
Легенда Na'Vi Александр Дашкевич не прижился в махачкалинском клубе.
Вадим «Sedoy» Мусорин заявлен в качестве основного игрока команды CyberAnji.
Информация появилась на официальной странице регистрации Valve. В составе Sedoy заменит Александра ХВОСТ Дашкевича.
- Sedoy уже выступал в составе CyberAnji в качестве игрока замены.
- Последней командой Вадима стала Effect, которая 9 мая была разделена на два состава.
- Команда «Анжи» по доте была образована в марте 2017 года.
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