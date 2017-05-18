Eurosport

В Новосибирской области пенсионерка зарабатывает на стримах CS:GO, Minecraft и World of Tanks

В Новосибирской области пенсионерка зарабатывает на стримах CS:GO, Minecraft и World of Tanks
Eurosport

46 мин. назад

Скоро дойдет до Dota 2, League of Legends и Hearthstone.

59-летняя пенсионерка Анна Сандалова, которая живет в Искитиме, создала аккаунт в Twitch и YouTube и стримит видеоигры.

По ее словам, канал на YouTube она уже ведет год, у нее больше 10 тысяч подписчиков. В основном пенсионерка играет в Minecraft, CS:GO и World of Tanks.

«Раньше в Dendi играли, потом перешли на SEGA, компьютер, потом уже внуки показали мне Minecraft. Они начали играть еще школьниками, я их гоняла от компьютера, а раз в игру вошли – игру нельзя бросать. Внуки мне говорят: «Баба, сядь, тут надо доиграть, чтобы время не ушло». Начала доигрывать и потом сама втянулась.

  • Когда Анна только начинала стримить, ей задонатили 41 тысячу рублей.
  • На эти деньги накупила внукам клавиатуру, наушники, мышку и продолжала стримить.

Все новости киберспорта

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017

03:10
Популярные видео
«Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
1 555 просмотров12 ч
Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале
9 562 просмотров16/05 в 17:30
А еще вам может понравиться