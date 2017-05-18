В Новосибирской области пенсионерка зарабатывает на стримах CS:GO, Minecraft и World of Tanks

59-летняя пенсионерка Анна Сандалова, которая живет в Искитиме, создала аккаунт в Twitch и YouTube и стримит видеоигры.

По ее словам, канал на YouTube она уже ведет год, у нее больше 10 тысяч подписчиков. В основном пенсионерка играет в Minecraft, CS:GO и World of Tanks.

«Раньше в Dendi играли, потом перешли на SEGA, компьютер, потом уже внуки показали мне Minecraft. Они начали играть еще школьниками, я их гоняла от компьютера, а раз в игру вошли – игру нельзя бросать. Внуки мне говорят: «Баба, сядь, тут надо доиграть, чтобы время не ушло». Начала доигрывать и потом сама втянулась.

Когда Анна только начинала стримить, ей задонатили 41 тысячу рублей.

На эти деньги накупила внукам клавиатуру, наушники, мышку и продолжала стримить.

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