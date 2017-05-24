«Призовой фонд – 300 тысяч долларов». Как Wargaming проводит главный киберспортивный турнир России

Танковые дивизии из России ждали этого четыре года, завистливо наблюдая за польскими зрителями в Варшаве. На этот раз Москва и два этапа. 23 и 24 мая 12 команд сыграют на групповом этапе в студийном формате – зрители увидят игры только в сети. А уже 27 и 28 мая на арене «ВТБ Ледовый дворец» пройдет традиционный плей-офф для восьми лучших команд. Подробнее о турнире рассказал руководитель соревновательного направления компании Wargaming в России и СНГ Алексей Корнышев.

– Почему Гранд-финал состоится в Москве, а не Варшаве, как раньше?

– Хороший вопрос. Варшава была три раза, а Москва в первый. Москва – наша альма-матер и кластерная жемчужина. Мы с радостью приедем туда в первый раз, потому что самая большая киберспортивная лига у нас на территории русского кластера. Все прозаично.

Инфраструктурно мы за эти годы активно развивались, раз в год полировали процесс проведения нашего чемпионата мира. Три раза потренировались и дошли до того состояния, когда мы готовы путешествовать по всему миру. Первой ласточкой станет для нас Москва, возвращение к ключевому региону и к нашей самой многочисленной базе фанатов киберспорта.

– Путешествовать по миру?

– Будем решать по факту проведения мероприятия в Москве. Решающими факторами является инфраструктура и запросы зрителя.

– Вход на турнир свободный. Не боитесь давки?

– Ну, что вы. Мы прорабатываем подобного рода события. Для того чтобы исключить все риски, мы отрабатывали все наши мероприятия в более скромном масштабе, выходя на все большие. Гранд-финал с каждым годом рос и рос, и эта площадка станет для нас самым крупным киберспортивным событием. До этого был турнир на стадионе в Казани, там мы обкатали практики окончательно, применили их в рамках WG-феста, и сейчас готовы выйти еще на одну классную площадку в Москве.

WG Fest прошел 17 декабря в московском «Экспоцентре». Крупнейшим событием фестиваля стала победа команды Tornado Energy (бывшая HellRaisers). Парни получили 80 000 долларов и путевку в Гранд-финал-2017. Wargaming представила новую игру «Калибр» и организовала красочное шоу, сравнимое по уровню с «Игромиром». По оценкам Wargaming за один день фестиваль посетили 21 тысяча человек.

– Сколько зрителей вы ждете?

– Сейчас занимаемся подготовкой плана застройки, когда он будет финализирован, мы поделимся, сколько зрителей готовы принять. Все зависит от того, как будем ставить сцену.

– Людей будет больше, чем на матчах «Динамо»?

– Я бы избегал таких сравнений, потому что у нас разного формата мероприятия.

– Степан Шульга (исполнительный продюсер студии StarLadder – прим. Eurosport) рассказал, что компьютерный спорт неизбежно обгонит по популярности традиционный. Согласны?

– Степана мы знаем довольно давно, и я приоткрою небольшой секрет – он будет нашим ведущим на мероприятии. У меня простой ответ. Степан очень ратует за киберспорт, это его дисциплина, его направление, которому он посвятил много лет, и слова отражают его позицию.

В первую и во вторую очереди киберспорту нужно время, чтобы развиться и набрать базу болельщиков. Ну и, конечно, квалифицированные специалисты.

Помимо Wargaming над Гранд-финалом работает компания ESL (Электронная спортивная лига) – крупнейший организатор киберспортивных соревнований в мире. В ее активе более 90 тысяч турниров, в том числе IEM Katowice 2017 по CS:GO. Основанная в 2000-м лига активно развивает киберспорт. Например, с 2015 года компания организовала допинговый контроль для киберспортсменов.

– Вы говорили, что к концу 2016-го инвестируете в киберспорт 40 миллионов долларов за четыре года. На что пошли эти деньги?

– У нас есть киберспортивная лига, на которую и расходуется большая часть денег. Мы инвестируем в платформу, которая позволяет развивать любительский киберспорт. Я говорю сейчас про турниры и прочие соревнования. В основном, инфраструктурные проекты составляют большую часть бюджета. Маркетинг, понятное дело.

Операционная часть профессиональной лиги, маркетинг профессиональной лиги и развитие платформы турнирной, как в онлайне, так и в офлайне.

– Какие планы на 2017 год?

– Их анонсируем после Гранд-финала. Мы сконцентрированы сейчас на нем.

– А сколько денег Wargaming тратит на выплаты командам?

– Сейчас за один сезон в 3,5 месяца разыгрываем призовой фонд в 200 тысяч долларов, часть из которого идет на регулярный чемпионат, награды там распределяются в зависимости от эффективности в самом сезоне. И в финале мы еще разыгрываем 100 тысяч долларов. Суммарно – 300 тысяч. Призовой фонд Гранд-финала – 300 тысяч, где 150 тысяч получает победитель.

– Все деньги от Wargaming?

– Да, это конкретно наша система вознаграждений, которую мы сами формируем и сами распределяем между участниками.

– Как дела с крупными спонсорами для лиги?

– Сейчас партнерами турнира стали Facebook, «Ростелеком», TORNADO ENERGY и PayPal.

– Насколько вообще важен эффект больших денег в киберспортивных турнирах?

– Это как на любом рынке с разными товарами. Можно по-разному заниматься маркетингом турнира или киберспортивной лиги. Можно инвестировать в прямой директ-маркетинг с высоким призовым фондом, как делает раз в год компания Valve, проводя турнир The International. Можно создавать по примеру Riot Games экосистему настоящую, которая будет давать игрокам стабильность, присутствие на этой сцене. Это две базовые логики, которыми руководствуются все издатели и организаторы турниров.

– В вашем резюме есть фраза: 95 % успеха – команда. Еще 5 % – бюджет. Это действительно готовая формула победы?

– В любом бизнесе команда решает все. Деньги – это результат веры инвесторов в команду. Если бы приходилось выбирать между деньгами и командой, – конечно же, я выберу команду.

– Сколько человек в вашей команде?

– 12 человек.

– Они и делают Гранд-финал?

– Нет, Гранд-финал делают намного больше человек. 12 человек занимаются непосредственно ежегодным обслуживанием соревновательных активностей. А финалом занимается группа из порядка 50 человек только из нашей компании, еще есть люди технического подрядчика.

– Эти 12 человек играют в танки?

– Конечно, это же обязанность нашей компании в том числе. В моем департаменте работают люди, которые любят компьютерные игры. Если ты любишь то, чем занимаешься, ты должен в этом разбираться. Мы любим компьютерные игры, но мы любим все компьютерные игры, в том числе и те, которые несут киберспортивный потенциал. Мы их стараемся изучить. В моей команде есть парень, который очень любит Overwatch, точнее два человека.

Я лично любил и люблю шутеры, и когда выйдет в более свободный доступ, а не в бету, Quake Champions, обязательно попробую поиграть. Немного играл в Quake, и тряхнуть стариной интересно. И так постоянно. Моя коллега, которая занимается обеспечением продуктовой части, она очень любит танки, постоянно в рандом катает.

На турнирах World of Tanks используется любая техника из игры, бои проводятся в формате 7 на 7. Единственным ограничением служит сумма уровней техники. Например, если шесть игроков возьмут танки восьмого уровня, а еще один – машину шестого, в сумме это даст 6х8+6=54. Сейчас турнир перешел на схему 7/68 (то есть суммарный уровень техники для семи игроков не более 68), чтобы игроки могли использовать технику 10-го левела (например, при схеме 10х6+8=68).

– Почему вы перешли на схему 7/68?

– Мы увеличили глубину просмотра и базу в целом, показываем хай-энд-контент на самой топовой технике в игре. Просто мы за время существования лиги существенно изменили ее геймдизайн.

– Что по поводу схемы с 14 и 15 игроками в одной команде?

– Мы перешли от 14/14 к 15/15, доработали игровой функционал, смогли перейти на полностью такой формат. У нас есть серия турниров «Абсолютное превосходство», они проходят два раза в год, они ориентированы на все сообщество мира танков. Это отдельный формат, который мы также рассматривали как киберспортивный, опять же это все находится на этапе тестирования. Текущий формат – 7/68 по классическим правилам сезона.

– За каким форматом будущее?

– Мне нравятся оба формата, но это коллективное решение, немаловажную роль в нем играют и спортсмены, поэтому мы будем и дальше тестировать, а когда появится инфа – поделимся.

– Киберспорт от Wargaming метит на ТВ?

– Мы развиваем площадки в сети, каналы дистрибуции – вопрос в рамках всей индустрии киберспорта. В сторону ТВ мы тоже смотрим. Но оригинально это YouTube и Twitch.

Самый простой и безопасный подход на ТВ: отснять материал, смонтировать его, добавить необходимые вещи, убрать не самые интересные и сделать передачу. Так мы уже дважды работали с каналом 2х2. Мы и канал результатами довольны. К Гранд-финалу готовим еще один совместный проект с 2х2.

– Готовы выдавать картинку на ТВ уже сейчас?

– Если поступит предложение поставить нашу трансляцию с небольшой задержкой в эфир, технически мы уже готовы. Мне кажется, вся индустрия киберспорта с технической точки зрения даже больше готова к показу, чем телеканалы.

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