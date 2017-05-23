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Игрок в CS:GO сбацал на пистолетах тему из Super Mario
Тот случай, когда копия не хуже оригинала.
Один из игроков Counter-Strike под неизвестным ником в завершении боя исполнил на пистолетах главную тему из легендарной игры СуперМарио.
Карту, на которой была исполнена мелодия, выиграли террористы.
- Первая версия Counter-Strike появилась на ПК в 1999 году.
- Всего разработчики выпустили 5 основных частей игры и 5 дополнительных.
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