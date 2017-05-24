Спорт-Экспресс
Елена Исинбаева: «Занятие киберспортом – это огромная проблема, захватывающая наших подростков»
Двукратная олимпийская чемпионка за более подвижные виды деятельности.
«Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков – это занятие киберспортом. Сегодня дети выходят во двор – с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер.
Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами. Если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом.
У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки», – заявила Исинбаева на заседании совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта.
- Киберспорт официально признан видом спорта в России в июне 2016 года.
- В апреле 2017 года киберспорт включен в виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне.
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