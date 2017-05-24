Елена Исинбаева: «Занятие киберспортом – это огромная проблема, захватывающая наших подростков»

«Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков – это занятие киберспортом. Сегодня дети выходят во двор – с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер.

Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами. Если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом.

У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки», – заявила Исинбаева на заседании совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта.

Киберспорт официально признан видом спорта в России в июне 2016 года.

В апреле 2017 года киберспорт включен в виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне.

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