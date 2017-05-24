Елена Исинбаева: «Возможно, когда-нибудь киберспорт станет Олимпийским видом»

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева переосмыслила вчерашнее высказывание насчет киберспорта.

«Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту. Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо? В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно, когда-нибудь киберспорт станет Олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, все-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для дете и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!» – написала Исинбаева в инстаграме.

Днем ранее Исинбаева назвала занятие киберспортом огромной проблемой, захватывающей наших подростков.

Аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов прокомментировал высказывание Исинбаевой:

«На дворе 21-й век, век информационных технологий, планшеты, смартфоны, компьютеры и интернет стали неотъемлемой частью жизни, и это нормально. спорить с прогрессом – плыть против течения, очень бурного. Смысла нет, только силы потратишь. Я совершенно не отрицаю, что спорт полезен, что спортивные площадки нужны, что детей нужно отдавать в секции. Но эти две вещи, технический прогресс и важность спорта, вообще-то говоря никак не связаны, друг другу они никак не мешают. Прогресс был всегда и спорт был всегда. Наверное, когда изобрели автомобиль, кто-то тоже говорил: «Ну все, теперь люди не будут ходит пешком, и скоро мышцы у всех атрофируются и человеческий род вымрет».

Проблемы всегда можно придумать, о проблемах вообще модно говорить, особенно если тебя позвали на заседание совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта, где собственно Исинбаева и выступала. Только один вопрос. Зачем говорить что-то про киберспорт, если дети выходят во двор с планшетами? Как планшеты связаны с киберспортом? Или для Исинбаевой киберспорт – это любая игра в телефоне? Ну типа там «Зомби против растений» или «Фаллаут Шелтер». Серьезно, если ты вообще не разбираешься в предмете, то почему ты так и хочешь ляпнуть какую-то глупость? Ведь чего сложного погуглить, немного разобраться в теме о котором собираешься высказываться?» – написал NS на своей странице во «ВКонтакте».

Елена Исинбаева – майор Вооруженных Сил РФ.

21 августа 2016 года ее избрали в члены Международного Олимпийского Комитета.

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