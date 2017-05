Тимофей Мозгов посетит гранд-финал по World of Tanks

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов станет специальным гостем гранд-финала по World of Tanks . Примет ли баскетболист участие в каких-либо мероприятиях соревнований, пока неизвестно.

По итогам квалификации c первого места из своих групп вышли китайский коллектив EL Gaming, две команды из СНГ TORNADO ENERGY и Not So Serious, а также европейцы DiNG.

В качестве несеяных в 1/8 финала будут выступать команды, занявшие вторые места в своих группах. Это американцы Elevate, два коллектива из Европы Oops и Kazna Kru, а также двукратные чемпионы мира – Natus Vincere из СНГ, передает «СЭ».

Решающие матчи гранд-финала Wargaming.net League пройдут на московском «ВТБ Ледовый дворец» 27–28 мая.

Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов, победитель получит 150 тысяч долларов.

Мозгов – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне, чемпион НБА-2015/16 в составе «Кливленда».

