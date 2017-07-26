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На порносайт залили видео с героем компьютерный игры, который по сюжету связан с эротическим фильмом
Гениально.
Издательство Deep Silver использовало порносайт для продвижения Agents of Mayhem — новой игры студии Volition во вселенной Saints Row. Об этом сообщает телеграм-канал «Геймер» со ссылкой на N4G.
Появление ролика с участием одного из агентов, Рода Стоуна по прозвищу Голливуд, на YouPorn объяснили от лица вымышленной внутриигровой организации Mayhem. По легенде, им стало известно, что герой связан с сомнительным провокационным фильмом на совершенно не относящуюся к основному занятию тему.
Если очень хочется, слитое в сеть видео можно посмотреть вот тут.
- Agents of Mayhem выходит 18 августа.
- YouPorn – седьмой по популярности порносайт в мире.
- Он занимает 140-ю строчку по количеству трафика в интернете.
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