На порносайт залили видео с героем компьютерный игры, который по сюжету связан с эротическим фильмом

Издательство Deep Silver использовало порносайт для продвижения Agents of Mayhem — новой игры студии Volition во вселенной Saints Row. Об этом сообщает телеграм-канал «Геймер» со ссылкой на N4G.

Появление ролика с участием одного из агентов, Рода Стоуна по прозвищу Голливуд, на YouPorn объяснили от лица вымышленной внутриигровой организации Mayhem. По легенде, им стало известно, что герой связан с сомнительным провокационным фильмом на совершенно не относящуюся к основному занятию тему.

Если очень хочется, слитое в сеть видео можно посмотреть вот тут.

Agents of Mayhem выходит 18 августа.

YouPorn – седьмой по популярности порносайт в мире.

Он занимает 140-ю строчку по количеству трафика в интернете.

Все новости про всякие компуктерные игрушки и киберспорт