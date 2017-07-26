Eurosport

На порносайт залили видео с героем компьютерный игры, который по сюжету связан с эротическим фильмом

На порносайт залили видео с героем компьютерный игры, который по сюжету связан с эротическим фильмом
Eurosport

Вчера в 10:47Обновлено Вчера в 10:53

Гениально.

Издательство Deep Silver использовало порносайт для продвижения Agents of Mayhem — новой игры студии Volition во вселенной Saints Row. Об этом сообщает телеграм-канал «Геймер» со ссылкой на N4G.

Появление ролика с участием одного из агентов, Рода Стоуна по прозвищу Голливуд, на YouPorn объяснили от лица вымышленной внутриигровой организации Mayhem. По легенде, им стало известно, что герой связан с сомнительным провокационным фильмом на совершенно не относящуюся к основному занятию тему.

Если очень хочется, слитое в сеть видео можно посмотреть вот тут.

  • Agents of Mayhem выходит 18 августа.
  • YouPorn – седьмой по популярности порносайт в мире.
  • Он занимает 140-ю строчку по количеству трафика в интернете.

Все новости про всякие компуктерные игрушки и киберспорт

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф

01:03
Популярные видео
Нырки Илсиньо, после которых хочется заорать: «Вы переигрываете!»
 44 просмотров37 мин
Жгучий финиш на дистанции вольным стилем, в котором золото ЧМ вырвала Пеллегрини
3 415 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться