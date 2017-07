Превед, медвед. Почему Virtus.pro выиграет The International 7

Внезапно одни из главных фаворитов TI7 – коллектив из СНГ. Virtus.pro стоит у букмекеров на втором месте по коэффициентам после Evil Geniuses: победа «медведей» очень вероятна. Несмотря на скептическое отношение к командам из СНГ-региона, которые (за исключением одной) практически не показывают результатов на про-сцене, «мишки» создали могучую команду, которую боятся примерно все.

Успешной игре Virtus.pro есть сразу несколько объяснений. Одно из главных – состав играет вместе уже очень давно, с августа прошлого года. Проблема большинства команд в СНГ – частая смена ростера, что сказывается на сыгранности (надо привыкать к новым партнерам) и морали игроков («А вдруг меня кикнут следующим?»).

Virtus.pro – единственная СНГ-команда, которая относится к составу максимально профессионально. Улучшение и своевременное продление контрактов, отказ от создания дублирующих составов ради психологической стабильности главной пятерки. Менеджмент создает для игроков тепличные условия. Тот случай, когда это дает результат.

Невозможно представить ситуацию, при которой команду настигнет решафл после Инта: незадолго до турнира игроки продлили контракты до конца 2018 года. Это вселяет уверенность и доверие в ребят.

В пятерке VP собраны мощные исполнители: например, у RAMZES666 и No[o]ne соло-рейтинг превышает 9000. При этом Lil на стримах и в интервью говорил, что ему и остальным ребятам максимально комфортно играть друг с другом, потому что уровень понимания между партнерами во время матчей достиг запредельного уровня.

Роли между игроками четко распределены: если, например, в Evil Geniuses два саппорта – zai и Cr1t – не всегда могут поделить роли четверки и пятерки, из-за чего возникают проблемы с виженом и предметами поддержки, то в Virtus.pro такой проблемы нет. Капитан команды Solo – чистая пятерка, которая отвечает за вардинг, жертвует собой, создавая пространство партнерам, и координирует работу остальных, Lil – агрессивный роум-саппорт, который играет нечеловеческую роль на ранней стадии игры.

Основным контраргументом против действующего состава VP был узкий пул стратегий, которые они используют в матчах. Из турнира в турнир аналитики критиковали парней за однообразные пики, которые в конце концов придумают как законтрить, а потом случился The Summit, на котором Solo и компания пикнули 81 героя на 17 картах, лишь три из которых повторились (и то – в последней карте). Virtus.pro доказали, что их стратегии не ограничиваются планом А.

У VP всего три серьезных конкурента на The International. Китайские коллективы последние полгода неоднозначно выступают на LAN-турнирах (ни на Epicenter, ни на киевском мэйджоре, ни на The Summit они не дошли даже до финала). Из претендентов на победу, помимо «медведей» – OG, EG и Team Liquid, но одни никогда не выигрывали The International и показывали слабые результаты после триумфального The Kiev Major, а другие не всегда могут поделить фарм и роли на карте. Да, Suma1L может вытащить практически любую игру в соло, но Virtus.pro – достаточно мощный соперник, чтобы проиграть серию из нескольких матчей одному игроку. «Ликвиды» же слишком нестабильны: они могут как взять EPICENTER, так и провалиться на мэйджоре парой месяцев ранее.

Virtus.pro намного стабильнее всех трех коллективов: казус на эпицентре Lil и Solo объяснили болезнью Ильи Ильюка. Было заметно, что игра у роум-саппорта Virtus.pro не шла – слова о болезни выглядят правдоподобно. Во всех остальных турнирах 2017-го Virtus.pro были практически неудержимы и не заставляли сомневаться в мощи и форме.

Другие тексты главного задрота Eurosport.ru про киберспорт:

Эпицентр – взрыв. 9 характерных черт главного турнира по доте в России

Блэкстар. Суперзвезда доты, который к 18 годам пережил смерть отца и излечился от рака

Лучший спортивный телеграм