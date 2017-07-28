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В популярный шутер о Второй мировой войне ввели темнокожего персонажа по имени Иосиф Сталлион

В популярный шутер о Второй мировой войне ввели темнокожего персонажа по имени Иосиф Сталлион
Eurosport

1 час назад

Совпадение?

Издательство Bethesda Softworks поведало о четырех готовящихся дополнениях к своему шутеру Wolfenstein II: The New Colossus.

Дополнение DLC The Adventures of Gunslinger Joe перенесет игрока в Чикаго, где в роли главного персонажа выступает бывший футбольный защитник Иосиф Сталлион, который противостоит ордам нацистов, сообщает 4pda.ru.

  • Wolfenstein II: The New Colossus – шутер от первого лица, разрабатываемый MachineGames и издаваемый Bethesda Softworks.
  • Релиз игры состоится 27 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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