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В популярный шутер о Второй мировой войне ввели темнокожего персонажа по имени Иосиф Сталлион
Совпадение?
Издательство Bethesda Softworks поведало о четырех готовящихся дополнениях к своему шутеру Wolfenstein II: The New Colossus.
Дополнение DLC The Adventures of Gunslinger Joe перенесет игрока в Чикаго, где в роли главного персонажа выступает бывший футбольный защитник Иосиф Сталлион, который противостоит ордам нацистов, сообщает 4pda.ru.
- Wolfenstein II: The New Colossus – шутер от первого лица, разрабатываемый MachineGames и издаваемый Bethesda Softworks.
- Релиз игры состоится 27 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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