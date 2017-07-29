Победитель The International 7 выиграет более 10 миллионов долларов

Главный приз The International 7 превысил отметку в 10 миллионов долларов. Это первый киберспортивный турнир, где за победу команда получит такую сумму.

Ранее самым прибыльным для победителя турниром по Dota 2 был TI6, где команда-победитель, Wings Gaming, поулчила 9,139 миллиона долларов.

Всего призовой фонд The International 7 на момент публикации материала составляет 22,8 миллиона долларов.

Матчи The International 7 начнутся 2 августа.

Гранд-финал пройдет 12 августа.

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