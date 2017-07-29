Eurosport

Победитель The International 7 выиграет более 10 миллионов долларов

Победитель The International 7 выиграет более 10 миллионов долларов
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

Рекорд для киберспортивных соревнований.

Главный приз The International 7 превысил отметку в 10 миллионов долларов. Это первый киберспортивный турнир, где за победу команда получит такую сумму.

Ранее самым прибыльным для победителя турниром по Dota 2 был TI6, где команда-победитель, Wings Gaming, поулчила 9,139 миллиона долларов.

Всего призовой фонд The International 7 на момент публикации материала составляет 22,8 миллиона долларов.

Compendium
  • Матчи The International 7 начнутся 2 августа.
  • Гранд-финал пройдет 12 августа.

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