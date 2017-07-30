Eurosport

Александр XBOCT Дашкевич стал тренером Na'Vi

XBOCT стал тренером Na'Vi
Eurosport

1 час назад

Возможно, он вернет «рожденным побеждать» былое величие.

Александр «ХВОСТ» Дашкевич стал тренером Natus Vincere. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Я действительно очень рад вернуться в Na`Vi, особенно в роли тренера. Я верю, что смогу оказать необходимую помощь команде. Вместе мы сумеем показать всем, кто такие Na`Vi. Спасибо организации за доверие!» – прокомментировал возвращение в организацию Александр.

  • В составе Na’Vi ХВОСТ выступал с 2010 по 2015 год.
  • Александр – чемпион The International в 2011 году.
  • Вместе с организацией он дважды занимал второе место.
  • Последней командой Александра была CyberAnji.

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