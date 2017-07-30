Eurosport
Александр XBOCT Дашкевич стал тренером Na'Vi
Возможно, он вернет «рожденным побеждать» былое величие.
Александр «ХВОСТ» Дашкевич стал тренером Natus Vincere. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Я действительно очень рад вернуться в Na`Vi, особенно в роли тренера. Я верю, что смогу оказать необходимую помощь команде. Вместе мы сумеем показать всем, кто такие Na`Vi. Спасибо организации за доверие!» – прокомментировал возвращение в организацию Александр.
- В составе Na’Vi ХВОСТ выступал с 2010 по 2015 год.
- Александр – чемпион The International в 2011 году.
- Вместе с организацией он дважды занимал второе место.
- Последней командой Александра была CyberAnji.
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