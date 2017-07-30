Eurosport
Team Empire полетела The International вчетвером, пятый игрок не получил паспорт с визой
За три дня до начала турнира игрок сидит с одобренной визой, но без паспорта.
Игрок российского коллектива Team Empire по Dota 2 Владимир Chappie Кузьменко не может присоединиться к команде в Сиэтле, потому что у него нет на руках паспорта.
«Хотя Chappie уже одобрили визу, он до сих пор ждет, чтобы ему вернули паспорт», – говорится в твите команды.
- Team Empire отобрались на The International 7, победив в региональных квалификациях.
- Помимо «имперцев», на TI7 поехала еще одна команда из СНГ – Virtus.pro.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте