Eurosport

Biver и Pajkatt покинули Na'Vi

Biver и Pajkatt покинули Na'Vi
Eurosport

1 час назад

В составе Natus Vincere по Dota 2 произошли изменения.

Команду покинули два игрока: швед Пер Андерс Ульссон Pajkatt Лилль и датчанин Мальте Biver Винтер. О том, кто их заменит, будет объявлено позднее. Окончательное решение о новичках будет объявлено до окончания The International 7, сообщает официальный сайт Na'Vi.

В составе команды осталось три игрока: Данил Dendi Ишутин, Виктор GeneRaL Нигрини и Акбар SoNNeikO Бутаев.

  • Na'Vi не поехали на The International, провалив региональные квалификации.
  • Украинская команда – чемпион первого The International.

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