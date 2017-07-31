Biver и Pajkatt покинули Na'Vi

Команду покинули два игрока: швед Пер Андерс Ульссон Pajkatt Лилль и датчанин Мальте Biver Винтер. О том, кто их заменит, будет объявлено позднее. Окончательное решение о новичках будет объявлено до окончания The International 7, сообщает официальный сайт Na'Vi.

В составе команды осталось три игрока: Данил Dendi Ишутин, Виктор GeneRaL Нигрини и Акбар SoNNeikO Бутаев.

Na'Vi не поехали на The International, провалив региональные квалификации.

Украинская команда – чемпион первого The International.

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