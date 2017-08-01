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Игровой директор Hearthstone зачитал рэпчик про новое дополнение
Бит шатает голову, голову мою.
Игровой директор Hearthstone Бен Броуд зачитал рэп, выполнив обещание, которое он дал поклонниками игры.
Разработчик игры посвятил текст персонажу вселенной WarCraft Артасу. Рэп приурочен к дополнению Hearthstone – «Рыцари ледяного трона» – которое скоро должно выйти.
- Hearthstone – коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft.
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