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Игровой директор Hearthstone зачитал рэпчик про новое дополнение

Игровой директор Hearthstone зачитал рэпчик про новое дополнение
Eurosport

1 час назад

Бит шатает голову, голову мою.

Игровой директор Hearthstone Бен Броуд зачитал рэп, выполнив обещание, которое он дал поклонниками игры.

Разработчик игры посвятил текст персонажу вселенной WarCraft Артасу. Рэп приурочен к дополнению Hearthstone – «Рыцари ледяного трона» – которое скоро должно выйти.

  • Hearthstone – коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft.

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