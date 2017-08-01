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Курс внутриигровой валюты World of Warcraft превысил стоимость венесуэльской валюты

Курс внутриигровой валюты World of Warcraft превысил стоимость венесуэльской валюты
Eurosport

1 час назад

Все срочно вкладываемся в золотишко WoW. Стабильный курс и вещи можно купить интересные.

Курс золота внутриигровой валюты World of Warcraft превысил курс венесуэльского боливара на черном рынке. Об этом сообщает The Blaze.

Один доллар США стоит 8385 единиц золота WoW, тогда как курс боливара составляет почти 8,5 тысячи к доллару. По другим источникам он достигает 11,2 тысячи за доллар.

Курс боливара рухнул в последние месяцы. В мае за один доллар США можно было выручить 279 боливаров.

  • Реальные деньги в WoW конвертируются в виртуальные через жетоны, которые можно продать на аукционе за игровое золото.
  • Один жетон стоит в Северной Америке 20 долларов.

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