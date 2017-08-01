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Легенда «Динамо» Лев Яшин получил рейтинг 91 и будет самым крутым вратарем в FIFA 18

Яшин получил рейтинг 91 и будет самым крутым вратарем в FIFA 18
Eurosport

1 час назад

Обладатель «Золотого мяча»-1963 мощнее даже Буффона и Нойера.

Компания EA Sports представила карточку советского вратаря Льва Яшина, который войдет в число легенд FIFA 18. Экс-кипер «Динамо» и сборной СССР получил рейтинг 91. Показатели нырков и рефлексов Яшина равны 93, выбор позиции – 92, игра руками – 85, ввод мяча в игру – 73, скорость – 62.

Твиттер EA Sports намекнул, что Яшин должен стать самым высокорейтинговым вратарем в игре.

  • Лев Яшин – единственный в истории вратарь-обладатель «Золотого мяча».
  • Помимо Льва Ивановича в число легенд вошли Пеле, Диего Марадона, Роналдо и Тьерри Анри.
  • Релиз FIFA 18 намечен на 29 сентября.

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