Убойный ролик от EA Sports с Яшиным, Пеле, Роналдо, Роналдиньо и другими монстрами прошлого

Компания EA Sports опубликовала ролик, посвященный доступным в игре легендам прошлого, названными Иконами. У каждой звезды прошлого будет по три карточки, отражающие разные периоды их карьер.

Например, у Льва Яшина будут карточки 1954 (рейтинг – 89), 1960 (91) и 1963 (94) годов. Помимо легенды сборной СССР в ролике присутствуют Рио Фердинанд, Диего Марадона, Тьерри Анри, Роналдо, Пеле и Роналдиньо.

Наивысшим рейтингом может похвастаться Пеле образца 1970 года – 98.

Релиз FIFA 18 намечен на 29 сентября.

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