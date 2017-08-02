Владимир Chappie Кузьменко пропустит The International 7 из-за проблем с визой

Владимир Кузьменко (Chappie) не выступит на турнире The International 7 в США из-за проблем с визой. В ближайшие несколько дней вопрос точно не решится, поэтому Chappie отказался от участия, чтобы команде не пришлось менять состав в разгар соревнований.

В Team Empire его заменил Роман Фоминок (Resolution).

Турнир The International 7 по Dota 2 стартует 2 августа в Сиэтле.

В первый день Team Empire сыграет против Team Secret.

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(фото: официальная страница Team Empire в ВК)