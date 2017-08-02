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Владимир Chappie Кузьменко пропустит The International 7 из-за проблем с визой

Chappie пропустит The International 7 из-за проблем с визой
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Для Team Empire турнир начался с замены.

Владимир Кузьменко (Chappie) не выступит на турнире The International 7 в США из-за проблем с визой. В ближайшие несколько дней вопрос точно не решится, поэтому Chappie отказался от участия, чтобы команде не пришлось менять состав в разгар соревнований.

В Team Empire его заменил Роман Фоминок (Resolution).

  • Турнир The International 7 по Dota 2 стартует 2 августа в Сиэтле.
  • В первый день Team Empire сыграет против Team Secret.

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(фото: официальная страница Team Empire в ВК)

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