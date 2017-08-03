Virtus.pro обменялась победами с Exeraction на The International-2017

Virtus.pro уступила на первой карте и отыгралась на второй.

По результатам дня на счету VP три победы и одно поражение. На текущий момент команда входит в четверку лучших участников группы В.

В первом матче в Virtus.pro одержала победу над Digital Chaos.

Во второй игровой день VP предстоит провести три серии. Команда сыграет с LGD.Forever Young, Cloud 9 и OG.

Российская Team Empire одержала 2 победы и потерпела 4 поражения в группе А. Команда занимает шестое место.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира по Dota 2 проходит в «Ки-арена» в Сиэтле.

В LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф.

Призовой фонд The International 2017 составляет рекордные для киберспорта 23,2 миллиона долларов.

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