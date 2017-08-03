Eurosport

Virtus.pro обменялась победами с Exeraction на The International-2017

Virtus.pro обменялась победами с Exeraction на The International-2017
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Российская команда закончила первый день с результатом 3-1.

Virtus.pro уступила на первой карте и отыгралась на второй.

По результатам дня на счету VP три победы и одно поражение. На текущий момент команда входит в четверку лучших участников группы В.

  • В первом матче в Virtus.pro одержала победу над Digital Chaos.
  • Во второй игровой день VP предстоит провести три серии. Команда сыграет с LGD.Forever Young, Cloud 9 и OG.
  • Российская Team Empire одержала 2 победы и потерпела 4 поражения в группе А. Команда занимает шестое место.
  • Заключительный этап седьмого чемпионата мира по Dota 2 проходит в «Ки-арена» в Сиэтле.
  • В LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф.
  • Призовой фонд The International 2017 составляет рекордные для киберспорта 23,2 миллиона долларов.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Неуклюжий Васкес, 2 штанги и не самые логичные голы в матче «Реала» со звездами MLS

02:45
Популярные видео
Вся серия пенальти между «Реалом» и звездами MLS
1 144 просмотров3 ч
Трансферный базар. Где Коста проведет ближайшие полгода
8 843 просмотровВчера в 22:25
А еще вам может понравиться