Eurosport
Эпичная драка с 9 смертями и идеальный побег Io. Лучшие моменты второго дня The International 7
Не лучший день Virtus.pro, психованные Team Liquid, танцы iG Vitality и Team Secret вокруг башни – вот это все.
Во второй день The International прошло очень много эпичных матчей. Virtus.pro проиграли обе карты LGD.FY, уступили одну Cloud 9 и разнесли OG. Suma1l снова забожил (на этот раз – против Team Empire на Earthshaker и Mirana). Team Liquid и LGD устроили что-то невероятное, а самая эпичная драка произошла в матче между Infamous и Fnatic.
Хайлайты второго дня вот тут.
Турнирная таблица групп A и B после первых двух игровых дней.
- В третий игровой день Virtus.pro сыграют с HellRaisers, а Team Empire – с Fnatic и iG Vitality.
- Призовой фонд TI7 превышает 23 миллиона долларов.
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