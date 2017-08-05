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Virtus.pro обыграла HellRaisers на The International 7

Virtus.pro обыграла HellRaisers на The International 7
Eurosport

43 мин. назад

На групповом этапе остался последний соревновательный день.

Virtus.pro провела один матч против HellRaisers в третий соревновательный день The International 7 и одержала победу со счетом 2-0.

Другая команда из СНГ The Empire провела три игры: победа над Fnatic (2-0), ничья с iG.Vitality (1-1) и поражение от Team Liquid (0-2). Команда завершила групповой этап и расположилась на седьмом месте в группе А (6-10).

  • Групповой The International 2017 завершится 5 августа. В последний день Virtus.pro сойдется с Newbee и Invictus Gaming.
  • Призовой фонд турнира составляет рекордные для киберспорта 23,2 миллиона долларов.

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