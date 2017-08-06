Virtus.pro выиграла 2 из 4 карт в последний день группового этапа и вышла в верхнюю сетку

5 августа завершился групповой этап турнира The International 7 по Dota 2. В заключительный день команда из СНГ Virtus.pro обменялась победами с Newbee (1-1) и Invictus Gaming (1-1).

Virtus.pro заняла третье место в группе В и вышла в верхнюю сетку плей-офф. Другая команда из СНГ Team Empire, днем ранее завершившая групповой этап, расположилась на седьмой строчке в группе A и сыграет в нижней сетке.

Плей-офф стартует 7 августа. Virtus.pro сойдется с LGD Gaming, Team Empire – с Cloud9.

The International 7 проходит в американском Сиэтле.

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