Eurosport

Топ-скилл от 9Pasha, после которого Dark Seer просто обязаны переименовать в честь игрока Virtus.pro

Топ-скилл от 9Pasha, после которого Dark Seer просто обязаны переименовать в честь игрока Virtus.pro
Eurosport

42 мин. назад

Это. Просто. Нечто.

В матче между Virtus.pro и iG.Vitality «медведи» сделали камбек на второй карте и свели встречу вничью (1-1).

Хайлайтом матча стала стяжка и стенка Dark Seer, за которого играл 9Pasha. Это было круто.

  • Virtus.pro завершила групповой этап в верхней части турнирной таблицы и попала в сетку виннеров.
  • В первом раунде плей-офф «медведи» сыграют с LGD.

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