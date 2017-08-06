Eurosport
Топ-скилл от 9Pasha, после которого Dark Seer просто обязаны переименовать в честь игрока Virtus.pro
Это. Просто. Нечто.
В матче между Virtus.pro и iG.Vitality «медведи» сделали камбек на второй карте и свели встречу вничью (1-1).
Хайлайтом матча стала стяжка и стенка Dark Seer, за которого играл 9Pasha. Это было круто.
- Virtus.pro завершила групповой этап в верхней части турнирной таблицы и попала в сетку виннеров.
- В первом раунде плей-офф «медведи» сыграют с LGD.
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