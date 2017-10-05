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Величайший трехочковый в истории киберспорта, над которым ты будешь угорать неделями

Величайший трехочковый в истории киберспорта, над которым ты будешь угорать неделями
Eurosport

05/10/2017 в 14:09Обновлено Вчера в 17:19

Поразись реалистичности происходящего.

Аккаунт в инстаграме House of Highlights выложил величайший трехочковый в истории баскетбольных симуляторов, а может и величайший момент в истории видеоигр.

Баскетболист из NBA 2K18 подпрыгнул, чтобы совершить данк, но вместо этого бросил мяч через всю площадку в противоположное кольцо и попал. Такого не увидишь в матчах Леброна Джеймса или Стефена Карри.

  • NBA 2K18 увидела свет 19 сентября.
  • На обложке изображен разыгрывающий защитник «Бостона» Кайри Ирвинг.

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