Величайший трехочковый в истории киберспорта, над которым ты будешь угорать неделями

Аккаунт в инстаграме House of Highlights выложил величайший трехочковый в истории баскетбольных симуляторов, а может и величайший момент в истории видеоигр.

Баскетболист из NBA 2K18 подпрыгнул, чтобы совершить данк, но вместо этого бросил мяч через всю площадку в противоположное кольцо и попал. Такого не увидишь в матчах Леброна Джеймса или Стефена Карри.

NBA 2K18 увидела свет 19 сентября.

На обложке изображен разыгрывающий защитник «Бостона» Кайри Ирвинг.

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