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Болгары затроллили Нголо Канте, выдав ему самого высокого боллбоя и повторив прикол из FIFA 18

Болгары затроллили Канте, выдав ему самого высокого боллбоя и повторив прикол из FIFA 18
Eurosport

18 ч. назад

Закон не позволил французу сделать с мальчиком то, что он сделал с Роналду в видеоигре.

Отборочный матч ЧМ-2018 Болгария – Франция (0:1) начался с очень смешного момента.

Организаторы выдали низенькому Нголо Канте (1,68 м) самого высокого болбоя, в результате чего во время исполнения гимна Франции футболист едва выглядывал из-за спины мальчика.

Вероятно, хозяева хотели повторить вирусный ролик из FIFA 18, в котором Канте выныривает из-за спины Криштиану Роналду, а затем претворяет мечту миллионов хейтров.

  • Сама игра сложилась для Канте не так весело: на 34-й минуте он получил травму задней поверхности бедра и был заменен.
  • Вероятно, Канте не появится на поле до ноября.

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