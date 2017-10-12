Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта, которые были подготовлены Федерацией компьютерного спорта России.

Правила содержат требования к технике и инвентарю и положения по проведению соревнований по официально признанным дисциплинам: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы и соревновательные головоломки. Правила устанавливают минимальный возраст участия в соревнованиях – 14 лет на день начала турнира.

В 2017 году киберспорт был признан министерством спорта РФ развиваемым на общероссийском уровне.

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