Getty Images

Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта

Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта
ТАСС

3 ч. назад

У соревнований будут даже возрастные ограничения.

Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта, которые были подготовлены Федерацией компьютерного спорта России.

Правила содержат требования к технике и инвентарю и положения по проведению соревнований по официально признанным дисциплинам: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы и соревновательные головоломки. Правила устанавливают минимальный возраст участия в соревнованиях – 14 лет на день начала турнира.

  • В 2017 году киберспорт был признан министерством спорта РФ развиваемым на общероссийском уровне.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ови положил восьмую шайбу в сезоне, но «Питтсбург» на это наплевал и выиграл

02:42
Популярные видео
Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь
2 492 просмотровВчера в 15:01
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»
1 594 просмотровВчера в 14:54
А еще вам может понравиться