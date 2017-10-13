Сами Хедира – EA Sports: «Рад, что вам нравятся мои длинные волосы, но я ношу короткие уже 2 года»

Сами Хедира обратился внимание EA Sports на неточность в использовании своего графического двойника: у полузащитника, который долгое время стрижется коротко, в игре по-прежнему длинные волосы.

«Привет, EA Sports. Рад, что вам нравятся мои длинные волосы, но я ношу короткие уже 2 года», – написал Сами.

Релиз FIFA 18 прошел 29 сентября.

Сами Хедира с 2015 года выступает за «Ювентус».

В сезоне-2017/18 немец провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме