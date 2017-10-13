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Сами Хедира – EA Sports: «Рад, что вам нравятся мои длинные волосы, но я ношу короткие уже 2 года»
Разработчики FIFA 18 не доглядели за образом полузащитника «Ювентуса».
Сами Хедира обратился внимание EA Sports на неточность в использовании своего графического двойника: у полузащитника, который долгое время стрижется коротко, в игре по-прежнему длинные волосы.
«Привет, EA Sports. Рад, что вам нравятся мои длинные волосы, но я ношу короткие уже 2 года», – написал Сами.
- Релиз FIFA 18 прошел 29 сентября.
- Сами Хедира с 2015 года выступает за «Ювентус».
- В сезоне-2017/18 немец провел 3 матча и не отметился результативными действиями.
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