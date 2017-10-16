Лионель Месси не попал в команду из игроков с самым высоким рейтингом за всю историю FIFA

Goal.com собрал команду с самыми рейтинговыми футболистами серии видеоигр FIFA на каждой позиции. Оказалось, что в команду прошел всего один футболист «Барселоны», и это не Лионель Месси, которому следовало родиться на 10 лет раньше и застать FIFA 2005.

Сборную составили:

вратарь: Джанлуиджи Буффон (рейтинг 97 – FIFA 2005);

защитники: Лилиан Тюрам (92 – FIFA 2005), Фернандо Йерро (94 – FIFA 2002), Алессандро Неста (94 – FIFA 2005), Роберто Карлос (94 – FIFA 2005);

полузащитники: Зинедин Зидан (96 – FIFA 2005), Роналдиньо (95 – FIFA 06), Луиш Фигу (97 – FIFA 2002), Криштиану Роналду (98 – FIFA 18);

нападающие: Роналдо (98 – FIFA 2004), Тьерри Анри (97 – FIFA 2005).

Месси впервые появился в FIFA 06 с рейтингом 78.

Максимальный рейтинг Лео – 94 (FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, FIFA 16).

C FIFA 13 по FIFA 16 Месси был лицом серии.

Подписывайся на наш канал в телеграме