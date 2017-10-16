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Эпичный момент из FIFA 18, в котором Погба обыгрывает всех дерзким финтом и лупит в своего

Эпичный момент из FIFA 18, в котором Погба обыгрывает всех дерзким финтом и лупит в своего
Eurosport

32 мин. назад

В реальной жизни француз так не умеет.

В отличие от полузащитника «МЮ» его виртуальный двойник из FIFA 18 выступает за «Галатасарай» и способен на дриблинге пройти до ворот с середины поля.

Роскошный проход не завершился голом. На пути мяча оказался другой игрок «Галатасарая».

  • FIFA 18 появилась в продаже 29 сентября.
  • Игра выпускается с 1993 года.

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