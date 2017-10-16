Эпичный момент из FIFA 18, в котором Погба обыгрывает всех дерзким финтом и лупит в своего

В отличие от полузащитника «МЮ» его виртуальный двойник из FIFA 18 выступает за «Галатасарай» и способен на дриблинге пройти до ворот с середины поля.

Роскошный проход не завершился голом. На пути мяча оказался другой игрок «Галатасарая».

FIFA 18 появилась в продаже 29 сентября.

Игра выпускается с 1993 года.

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