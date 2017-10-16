Eurosport
Эпичный момент из FIFA 18, в котором Погба обыгрывает всех дерзким финтом и лупит в своего
В реальной жизни француз так не умеет.
В отличие от полузащитника «МЮ» его виртуальный двойник из FIFA 18 выступает за «Галатасарай» и способен на дриблинге пройти до ворот с середины поля.
Роскошный проход не завершился голом. На пути мяча оказался другой игрок «Галатасарая».
- FIFA 18 появилась в продаже 29 сентября.
- Игра выпускается с 1993 года.
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