Неймар лишился возможности обмениваться предметами в Steam из-за подозрений в мошенничестве

Учетка Неймара в Steam заблокирована по подозрению в мошенничестве. Valve посоветовала футболисту перепроверить последние покупки: одна из них показалась разработчикам сомнительной. Неймар в инстастори объявил, что проводил операции сам. Он потребовал снять ограничение, но ответа не дождался: сотрудники Valve не могут снять ограничение вне зависимости от причин, по которым его наложили.

Valve Corporation – американская компания-разработчик компьютерных игр

Бразилец играет в CS:GO около 20 часов в неделю. Всего с момента выхода игры Неймар провел в игре больше 200 часов.

В марте Неймар изобразил бросок ослепляющей гранаты, когда праздновал гол в ворота Уругвая.

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