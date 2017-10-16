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Неймар лишился возможности обмениваться предметами в Steam из-за подозрений в мошенничестве

Неймар лишился возможности обмениваться предметами в Steam из-за подозрений в мошенничестве
Eurosport

5 мин. назад

У форварда «ПСЖ» отобрали игрушку.

Учетка Неймара в Steam заблокирована по подозрению в мошенничестве. Valve посоветовала футболисту перепроверить последние покупки: одна из них показалась разработчикам сомнительной. Неймар в инстастори объявил, что проводил операции сам. Он потребовал снять ограничение, но ответа не дождался: сотрудники Valve не могут снять ограничение вне зависимости от причин, по которым его наложили.

  • Valve Corporation – американская компания-разработчик компьютерных игр
  • Бразилец играет в CS:GO около 20 часов в неделю. Всего с момента выхода игры Неймар провел в игре больше 200 часов.
  • В марте Неймар изобразил бросок ослепляющей гранаты, когда праздновал гол в ворота Уругвая.

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