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Форвард «Барселоны» Лионель Месси выпал из топ-10 лучших распасовщиков FIFA

Месси выпал из топ-10 лучших распасовщиков FIFA
Eurosport

1 час назадОбновлено 3 мин. назад

У Андреа Пирло нет равных.

Рейтинг умения форварда «Барселоны» играть в пас не изменился в FIFA 18 по сравнению с предыдущей версией симулятора – 86. Но этого не хватило для попадания в десятку.

С десятого по первое место расположились: Миралем Пьянич («Ювентус», 86), Андрес Иньеста («Барселона», 87), Давид Сильва («Манчестер Сити», 87), Месут Озил («Арсенал», 87), Даниэль Парехо («Валенсия», 87), Сеск Фабрегас («Челси», 88), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», 88), Тони Кроос («Реал», 88), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», 88) и Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити», 89).

  • FIFA 18 появилась в продаже 29 сентября.
  • Игра выпускается с 1993 года.

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