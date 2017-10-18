Китаец пролетел 24 часа ради скромнейшего клуба Англии, за который рубился в Football Manager

Много лет назад простой китайский болельщик Хуан Вэньбинь, коротая вечера за Championship Manager-01/02, выбрал заштатный английский клуб «Ранкорн Линнетс».

Под его мудрым руководством «коноплянки» вышли в Премьер-лигу, купили Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Роберто Карлоса, Эдгара Давидса, стали чемпионами Англии и выиграли два Кубка УЕФА.

Игра переросла в настоящую любовь, и Вэньбинь вознамерился отыскать настоящий «Ранкорн Линнетс».

«В 2015 году я ехал на поезде в Ливерпуль на последнюю игру Стивена Джеррарда на «Энфилде». Во время остановки я увидел надпись «Ранкорн» и сказал приятелю, что обязательно вернусь сюда, чтобы отыскать мой клуб», – сказал Вэньбинь The Mirror.

Места Вэньбиня осуществилась в 2017 году. Перелет с семьей из Сямыня в Ливерпуль занял 24 часа. Еще 3 часа ушли на поиск базы клуба: Вэньбинь не нашел автобусную остановку и заблудился в сельской местности.

Но в конце пути семью из Китая ждала награда: президент «Ранкорна» Марк Бакли провел для иностранных болельщиков полную экскурсию и даже позволил сыну Вэньбиня попинать мяч на клубном стадионе.

В сезоне-2017/18 «Ранкорн Линнетс» выступает в девятом английском дивизионе.

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