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adidas подозревает лигу Counter-Strike в плагиате трех полосок

adidas подозревает лигу Counter-Strike в плагиате трех полосок
Eurosport

47 мин. назад

Могущественный производитель спортивного инвентаря снова борется за права.

Представители adidas считают, что лига Counter-Strike: Global Offensive – Eleague позаимствовала знаменитые три полоски компании.

adidas направил запрос в экспертную группу, которой предстоит сравнить полоски. Ведомство США по патентам и товарным знакам вынесет вердикт в середине ноября.

  • Global Offensive – Eleague – одна из крупнейших лиг по Counter-Strike.
  • adidas – спонсор турниров по FIFA.

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