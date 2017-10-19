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adidas подозревает лигу Counter-Strike в плагиате трех полосок
Могущественный производитель спортивного инвентаря снова борется за права.
Представители adidas считают, что лига Counter-Strike: Global Offensive – Eleague позаимствовала знаменитые три полоски компании.
adidas направил запрос в экспертную группу, которой предстоит сравнить полоски. Ведомство США по патентам и товарным знакам вынесет вердикт в середине ноября.
- Global Offensive – Eleague – одна из крупнейших лиг по Counter-Strike.
- adidas – спонсор турниров по FIFA.
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