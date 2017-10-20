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Алексей Березуцкий и Рахим Стерлинг попали в команду недели FIFA 18
В списке из 11 лучших игроков недели достойнейшие люди.
В команду недели FIFA попали: вратарь Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), защитники Йозуа Киммих («Бавария»), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Франк Фабра («Бока Хуниорс»), полузащитники Тьяго Алькантара («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Набиль Фекир («Лион»), Фернандо Белуски («Сан-Лоренцо»), нападающие Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер») и Чиро Иммобиле («Лацио»).
В прошлые выходные ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0) – единственный мяч на счету Лехи.
- FIFA 18 появилась в продаже 29 сентября.
- Игра выпускается с 1993 года.
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