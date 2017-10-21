Eurosport

Virtus.pro вышла в европейский финал WESG 2017

Virtus.pro вышла в европейский финал WESG 2017
Eurosport

16 мин. назад

Cостав по CS:GO российской организации стал победителем польской квалификации на европейский финал World Electronic Sports Games 2017.

В решающем матче «медведи» одолели PRIDE со счетом 2:1.

Вторую путевку в Барселону завоевала AGO Gaming.

  • Турнир пройдет с 22 по 26 ноября.
  • В WESG 2017 примут участие 20 пятерок. Призовой фонд составит 92,5 тысячи долларов.
  • На чемпионате будут разыграны 12 мест на мировом LAN-финале с призовым фондом 1,5 миллиона долларов.

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