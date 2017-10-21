Eurosport
Virtus.pro вышла в европейский финал WESG 2017
Cостав по CS:GO российской организации стал победителем польской квалификации на европейский финал World Electronic Sports Games 2017.
В решающем матче «медведи» одолели PRIDE со счетом 2:1.
Вторую путевку в Барселону завоевала AGO Gaming.
- Турнир пройдет с 22 по 26 ноября.
- В WESG 2017 примут участие 20 пятерок. Призовой фонд составит 92,5 тысячи долларов.
- На чемпионате будут разыграны 12 мест на мировом LAN-финале с призовым фондом 1,5 миллиона долларов.
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