Сэм Эллардайс: «FIFA и Football Мanager учат управлять»

Эллардайс ответил на вопрос об отношении к играм FIFA и Football Мanager.

«Когда первый тренер сможет профессионально управлять командой на основе опыта игры в FIFA? Я смотрю на своего внука, смотрю, как он покупает и продает игроков, чтобы добраться до вершины. Все это учит его управлять.

База знаний, которую создают симуляторы, очень интересна. Да, все это немного надуманно, но я говорю о самой технологии», – цитирует Эллардайса Squawka.

Последним клубом Эллардайса был «Кристал Пэлас», который он покинул в мае 2017 года.

По информации британских медиа, Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной США.

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