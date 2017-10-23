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Трейлер Assassin's Creed, после которого ты пожалеешь, что по этой игре не проведут чемпионат мира

Трейлер Assassin's Creed, после которого ты пожалеешь, что по этой игре не проведут чемпионат мира
Eurosport

1 час назад

Экшен выйдет совсем скоро.

Ubisoft поделилась новым трейлером экшена Assassin's Creed Origins, который выйдет уже на неделе.

В новом ролике разработчики продемонстрировали содержимое Deluxe Edition.

  • Релиз Assassin's Creed Origins ожидается 27 октября для PC, Xbox One и PS4.
  • Издание доступно для предзаказа в официальном магазине Ubisoft с ценником в 70 долларов.

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