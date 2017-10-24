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Ты бы сломал джойстик об свой лобешник и раскромсал диск FIFA 18, если бы такое произошло с тобой

Ты бы сломал джойстик об свой лобешник и раскромсал диск FIFA 18, если бы такое произошло с тобой
Eurosport

40 мин. назадИзменено 39 мин. назад

Это слишком жестоко по отношению к геймеру.

В сетевом матче FIFA 18 произошла курьезнейшая трагедия.

При счете 0:0 арбитр назначил спорный мяч. Один из игроков, не управляя футболистом, выбил мяч, тем самым вернув его сопернику. Голкипер команды соперника далеко вышел из ворот, но не покинул пределы штрафной. Он хотел поймать мяч, который летел в его сторону, но потерпел фиаско. Итог: самый обидный гол в FIFA 18, который ты видел.

  • FIFA 18 уже давно вышла. Ты что, не знал?

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