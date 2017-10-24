Игрок с наихудшим рейтингом в FIFA 18 оказался администратором по экипировке
Томми Кессемоделю хорошо бегать и не нужно.
Десять футболистов в FIFA 18 получили наименьший рейтинг 46. Девять из них - профессиональные игроки. Десятый – немец Томми Кессемодель из клуба «Эрцгебирге» – вообще не спортсмен.
29-летний Кессемодель работает в штате клуба и отвечает за экипировку, а в заявку на сезон был включен лишь по крайней необходимости.
Каждый клуб Германии обязан иметь четырех воспитанников в составе. В «Эрцгебирге» выпускников академии набралось только трое, после чего руководство вспомнило, что Кессемодель когда-то выступал за молодежную команду вратарем. В заявку он был внесен на позиции полузащитника.
Кессемодель за основной работой.
- После 11 туров второй Бундеслиги «Эрцгебирге» занимает восьмую строчку.
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